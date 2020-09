Coronavirus: malato italiano accolto in ospedale tedesco, ‘Germania mi ha ridato la vita' (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 set. (Adnkronos) - Ha contratto il Coronavirus e il 17 marzo scorso è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Poi, per la gravità della malattia, è finito in coma ed è stato trasferito alla clinica universitaria di Lipsia, in Germania, dove si è risvegliato alcuni giorni dopo. Felice Perani, 57 anni di Casnigo, in provincia di Bergamo, è uno dei 44 italiani che si sono ammalati di Covid-19 e che sono stati accolti negli ospedali tedeschi. Oggi Perani, guarito, partecipa all'incontro fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, a Milano. “Ringrazio la Germania, che mi ha ridato la vita. Per me è una seconda madre, una madre putativa”, ha detto, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 set. (Adnkronos) - Ha contratto ile il 17 marzo scorso è stato ricoverato all'Papa Giovanni di Bergamo. Poi, per la gravità della malattia, è finito in coma ed è stato trasferito alla clinica universitaria di Lipsia, in Germania, dove si è risvegliato alcuni giorni dopo. Felice Perani, 57 anni di Casnigo, in provincia di Bergamo, è uno dei 44 italiani che si sono ammalati di Covid-19 e che sono stati accolti negli ospedali tedeschi. Oggi Perani, guarito, partecipa all'incontro fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, a Milano. “Ringrazio la Germania, che mi hala. Per me è una seconda madre, una madre putativa”, ha detto, ...

