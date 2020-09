Coronavirus, l'Oms: "Il livello dei contagi in Europa è allarmante" (Di giovedì 17 settembre 2020) La luce in fondo al tunnel del Coronavirus è ancora lontana, almeno in Europa. L’organizzazione mondiale della sanità avverte che nel Vecchio continente, dove i governi cercano di barcamenarsi tre... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 settembre 2020) La luce in fondo al tunnel del; ancora lontana, almeno in. L’organizzazione mondiale della sanità avverte che nel Vecchio continente, dove i governi cercano di barcamenarsi tre...

