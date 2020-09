Coronavirus, Locatelli: “Positivi i primi giorni del ritorno a scuola, ripartenza efficace” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Credo che far ripartire la scuola, e farla arrivare alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’assoluta priorità per il Paese. Personalmente ritengo decisamente positivi questi primi giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace“: lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), ospite di “Buongiorno” su SkyTg24. “E’ ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità – ha sottolineato il direttore di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – dalle famiglie alle scuole, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali o ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) “Credo che far ripartire la, e farla arrivare alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’assoluta priorità per il Paese. Personalmente ritengo decisamente positivi questi, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace“: lo ha affermato Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), ospite di “Buongiorno” su SkyTg24. “E’ ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità – ha sottolineato il direttore di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – dalle famiglie alle scuole, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali o ...

Spiralwavemood : RT @SkyTG24: Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: 'Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi' - AgtAlesii : RT @SkyTG24: Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: 'Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi' - SkyTG24 : Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: 'Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi' - interrisnews : #Scuola, #tamponi, #vaccini...le ultime #news dal Consiglio superiore di #sanità ?? - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Locatelli (Css): “La scuola riapre e non chiuderà”: Il presidente del Consiglio superiore di san… -