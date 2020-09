Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: "Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi" (Di giovedì 17 settembre 2020) “Far ripartire e far arrivare la Scuola alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità è un’assoluta priorità per il Paese” ed “è evidente che la disponibilità di tamponi realizzati velocemente e con risultati forniti in giornata è un aspetto assolutamente rilevante". A dirlo, a Buongiorno, su Sky Tg24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. "Stiamo lavorando in maniera importante e con un’attenzione decisamente spinta - ha proseguito Locatelli - sui tamponi con tempi di repertazione rapidi, che saranno antigenici e non tamponi molecolari rapidi. Si sta ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 settembre 2020) “Far ripartire e far arrivare laalla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità è un’assoluta; per il Paese” ed “è evidente che la disponibilità direalizzati velocemente e con risultati forniti in giornata è un aspetto assolutamente rilevante". A dirlo, a Buongiorno, su Sky, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco. "Stiamo lavorando in maniera importante e con un’attenzione decisamente spinta - ha proseguito- suicon tempi di repertazione, che saranno antigenici e nonmolecolari. Si sta ...

zazoomblog : Coronavirus Locatelli: “Positivi i primi giorni del ritorno a scuola ripartenza efficace” - #Coronavirus… - Spiralwavemood : RT @SkyTG24: Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: 'Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi' - AgtAlesii : RT @SkyTG24: Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: 'Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi' - SkyTG24 : Coronavirus, Locatelli a Sky Tg24: 'Scuola priorità, lavoriamo per referti tamponi rapidi' - interrisnews : #Scuola, #tamponi, #vaccini...le ultime #news dal Consiglio superiore di #sanità ?? -