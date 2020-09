Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la battaglia per la Casa Bianca si gioca anche sul vaccino, ma le mascherine “sono più efficaci” (Di giovedì 17 settembre 2020) Si avvicina sempre più la soglia dei 30 milioni (29.763.811) di casi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali dei singoli Paesi. Le vittime a livello globale sono 939.456, mentre le guarigioni sono oltre 20 milioni (20.225.219). Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 6.629.880 casi di Coronavirus con 196.752 morti, secondo la JHU: nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 23.261 nuovi contagi e 968 decessi. Lo Stato di New York, con 33.042 decessi, resta il più colpito per numero di morti. La sola città di New York ha registrato 23.762 decessi dall’inizio dell’epidemia. La classifica dei contagi è invece guidata dalla California con 770.035 positivi, seguita da Texas (695.988) e Florida ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Si avvicina sempre più la soglia dei 30 milioni (29.763.811) di casi totali dinel: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali dei singoli Paesi. Le vittime a livello globale sono 939.456, mentre le guarigioni sono oltre 20 milioni (20.225.219). Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 6.629.880 casi dicon 196.752 morti, secondo la JHU: nelle24 ore il Paese ha registrato 23.261 nuovi contagi e 968 decessi. Lo Stato di New York, con 33.042 decessi, resta il più colpito per numero di morti. La sola città di New York ha registrato 23.762 decessi dall’inizio dell’epidemia. La classifica dei contagi è invece guidata dalla California con 770.035 positivi, seguita da Texas (695.988) e Florida ...

