Coronavirus | la maggior parte degli svizzeri vuole un vaccino facoltativo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Lo rivela un sondaggio di Comparis. Grande sostegno per le sanzioni a chi non rispetta mascherina e tracciamento.

istsupsan : Ad agosto il ??13,1%?? dei casi di #coronavirus ?? è stato trovato in cittadini italiani di ritorno dall’estero ?????? .… - quibresciait : Coronavirus, 44 focolai nel bresciano. Più che nel resto della Lombardia - La maggior parte nati in contesti famili… - StefaniaFalone : RT @jeperego: #Germania #coronavirus 2194 nuovi casi accertati ???? Il valore più alto dal 23 aprile 3 decessi Il maggior numero di casi… - GiancarloSpera2 : RT @jeperego: #Germania #coronavirus 2194 nuovi casi accertati ???? Il valore più alto dal 23 aprile 3 decessi Il maggior numero di casi… - sheol77 : RT @jeperego: #Germania #coronavirus 2194 nuovi casi accertati ???? Il valore più alto dal 23 aprile 3 decessi Il maggior numero di casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus maggior

LA NAZIONE

Superata l’emergenza sanitaria, la crisi Coronavirus impone uno sforzo collettivo per uscire da quella economica, che riguarda praticamente qualsiasi tipologia di consumo. Ma in modo particolare, come ...Sono più di 40 i focolai attivi nella nostra provincia: come riferisce il Giornale di Brescia, il territorio coperto dall'Ats di Brescia (l'Agenzia di tutela della salute) è il più colpito di tutta la ...Il rilancio dei consumi post pandemia è stato al centro del quinto digital event “Italia 2021–Competenze per riavviare il futuro” organizzato da PwC Italia. In Europa, secondo la Global Consumer Insig ...