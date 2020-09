Coronavirus: la Germania registra oltre 2000 casi in un solo giorno (Di giovedì 17 settembre 2020) La situazione rimane grave in quattro regioni bavaresi e dall’inizio della crisi sanitaria, in Germania sono state 265.857, le persone infettate dal virus Sars-CoV-19 . Il Die Welt, tramite i dati pervenuti dal Robert Koch Institute, riferisce che la Germania ha registrato 2.194 nuovi contagi da Coronavirus in un solo giorno. L’ultima volta che si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) La situazione rimane grave in quattro regioni bavaresi e dall’inizio della crisi sanitaria, insono state 265.857, le persone infettate dal virus Sars-CoV-19 . Il Die Welt, tramite i dati pervenuti dal Robert Koch Institute, riferisce che lahato 2.194 nuovi contagi dain un. L’ultima volta che si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

