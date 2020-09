Coronavirus, Italia: oltre 1.500 nuovi casi, aumentano i ricoveri (Di giovedì 17 settembre 2020) Parlando di Coronavirus ed emergenza sanitaria, purtroppo, i numeri non sono mai stati un’opinione e ancora oggi, a distanza di quasi 9 mesi dall’inizio dell’epidemia nonché pandemia di Covid-19, continuano a filtrare dati sulla situazione in cui versa l’Italia e il mondo. Sono 1.585 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, numero in crescita rispetto alla giornata di ieri. 1.585 nuovi casi, 281 solo in Lombardia 133 casi in più rispetto alla giornata di ieri: sono 1.585 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia e appuntanti nell’ultimo bollettino della Protezione Civile datato 17 settembre. Un numero che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Parlando died emergenza sanitaria, purtroppo, i numeri non sono mai stati un’opinione e ancora oggi, a distanza di quasi 9 mesi dall’inizio dell’epidemia nonché pandemia di Covid-19, continuano a filtrare dati sulla situazione in cui versa l’e il mondo. Sono 1.585 idiregistrati nelle ultime 24 ore, numero in crescita rispetto alla giornata di ieri. 1.585, 281 solo in Lombardia 133in più rispetto alla giornata di ieri: sono 1.585 idiregistrati ine appuntanti nell’ultimo bollettino della Protezione Civile datato 17 settembre. Un numero che ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.452 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore in Italia - vaticannews_it : #16settembre A ottobre l'iniziativa “Per l'unità e la pace, un milione di bambini recita il rosario”, che si colloc… - CottarelliCPI : Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronav… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore oltre 101 mila tamponi e 1.585 positivi - webecodibergamo : Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore oltre 101 mila tamponi e 1.585 positivi -