Coronavirus Italia | il bollettino di oggi 17 settembre Dati Covid e tabella in diretta

Roma, 17 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei contagi di ieri, si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Bimbo positivo ex zona rossa

Un bimbo di 4 anni che frequenta la scuola materna parrocchiale di Casalpusterlengo (Lodi), uno dei Comuni della prima zona rossa in Italia, è risultato positivo al test del coronavirus e quindi tutta ...

Preso un ''Pink Panthers''

La polizia ha arrestato uno dei membri della famosa banda internazionale di rapinatori "Pink Panthers" per un colpo da 200mila euro messo a segno il 20 dicembre 2017 a Milano, alla gioielleria "Paradi ...

Governo nella palude sulle misure anti Covid: manca il 72% dei decreti

Cercasi disperatamente decreti attuativi. Il ritardo è nei fatti. L'attuazione concreta dei tanti provvedimenti varati durante e dopo il lockdown, molti dei quali annunciati nelle continue conferenze ...

