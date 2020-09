Coronavirus, in Europa situazione “molto grave”. Il nuovo allarme dell’Oms (Di giovedì 17 settembre 2020) Emergenza Coronavirus in Europa, nuovo allarme del’Oms: situazione molto grave, nuovi casi settimanali hanno superato quelli segnalati a marzo. Coronavirus, l’Oms registra una situazione molto grave per quanto riguarda l’Europa, dove si nota un pericoloso aumento dei nuovi casi settimanali. Coronavirus in Europa, l’Oms: “situazione molto grave” “E’ una situazione molto grave quella che si sta verificando … in Europa …. I nuovi casi settimanali hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a marzo“. L’allarme arriva da Hans Kluge, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020) Emergenzaindel’Oms:molto grave, nuovi casi settimanali hanno superato quelli segnalati a marzo., l’Oms registra unamolto grave per quanto riguarda l’, dove si nota un pericoloso aumento dei nuovi casi settimanali.in, l’Oms: “molto grave” “E’ unamolto grave quella che si sta verificando … in…. I nuovi casi settimanali hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a marzo“. L’arriva da Hans Kluge, ...

