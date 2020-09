Coronavirus | in Campania 195 nuovi positivi su 8 473 tamponi e tre decessi

(Di giovedì 17 settembre 2020) Su 8.473effettuati, sono 195 icasi diin: di questi, 21 sono di rientro o connessi ad essi. Il totale deie’ di 9.732, quello dei520.008. Sono tre i(455 in tutto), 82 invece i guariti: il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 4.970. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unita’ di crisi regionale.Guariti del giorno: 82. Totale guariti: 4.970 (di cui 4.966 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei dueconsecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,2% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - asl2abruzzo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,2% Regioni con il maggio… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Coronavirus, 195 nuovi casi Campania e tre deceduti [aggiornamento delle 17:01] - juornoit : #Juorno i dati del #contagio il #Campania. Situazione preoccupante -

In forte risalita i casi in Lombardia, dove si passa da 159 a 281 contagi, mentre nel Lazio e in Campania si registrano incrementi ... In quella dal 9 al 15 settembre l'incremento di nuovi casi di ...A differenza degli altri paesi europei, la curva di contagi da coronavirus in Italia si conferma piuttosto stabile. Il bollettino di giovedì 17 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto ..."Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio", è il titolo a rivelare con chiarezza le finalità di un ampio percorso che ha già toccato Campania ... a causa degli impatti negativi ...