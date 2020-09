Coronavirus | il Tar dà ragione al Piemonte | la febbre si misura a scuola Bocciato il ricorso del governo

MediasetTgcom24 : Il Tar dà ragione al Piemonte su misurazione temperatura a scuola #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: il Tar della #Sardegna sospende l'ordinanza #Solinas Lo stop interessa 3 articoli che dettano le reg… - Open_gol : Coronavirus, il Tar dà ragione a Cirio: in Piemonte si continuerà a misurare la temperatura degli studenti nelle sc… - FabyFerrari83 : - MoniaMelis : Il Tar sospende l'ordinanza della #Sardegna sui test per il coronavirus -

Uno a zero per il governatore del Piemonte Alberto Cirio. Nella regione le scuole potranno continuare a misurare la temperatura degli studenti all'ingresso fino al 14 ottobre, quando la questione appr ...(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - "Se mai ci fosse bisogno di conferma che viviamo in un Paese dove il governo utilizza due pesi e due misure, questa vicenda è la rappresentazione plastica. Mentre in Sardeg ...Se in Sardegna il governo la spunta, non è così in Piemonte dove il Tar rigetta l’istanza dei ministri Azzolina e Speranza Il Tar della Sardegna, accogliendo la richiesta cautelare del governo, ha sos ...