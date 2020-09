Coronavirus, il report della fondazione Gimbe: “Ricoveri in aumento nell’ultima settimana, età media in rialzo. I giovani asintomatici stanno contagiando i più adulti” (Di giovedì 17 settembre 2020) Coronavirus, fondazione Gimbe: “Ricoveri in aumento nell’ultima settimana” Stabilizzazione nell’incremento dei nuovi casi, ma aumento dei ricoveri ospedalieri, inclusi quelli in terapia intensiva: è quanto evidenzia il report della fondazione Gimbe relativo ai dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia registrati nella settimana 9-15 settembre. Il monitoraggio fornito dalla fondazione indipendente, infatti, evidenzia un +26% di ricoveri e un +41% delle terapie intensive. Come detto si è registrata una stabilizzazione nell’aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (9.837 ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020): “Ricoveri innell’ultima” Stabilizzazione nell’incremento dei nuovi casi, madei ricoveri ospedalieri, inclusi quelli in terapia intensiva: è quanto evidenzia ilrelativo ai dati sull’epidemia diin Italia registrati nella9-15 settembre. Il monitoraggio fornito dallaindipendente, infatti, evidenzia un +26% di ricoveri e un +41% delle terapie intensive. Come detto si è registrata una stabilizzazione nell’dei nuovi casi rispetto allaprecedente (9.837 ...

Ad agosto il ??13,1%?? dei casi di #coronavirus ?? è stato trovato in cittadini italiani di ritorno dall'estero ?????? .

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, il report dell’Iss: “Si alza l’età media, contagi sono in famiglia Il Fatto Quotidiano 36 casi in più a Verona,

Sono 487 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 36 casi in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 17 di mercoledì 16 settemb ...

Parma, 5 nuovi contagi. In regione sono 106, nessun decesso

Si fermano a 106 i nuovi casi di Covid-19 in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, 5 quelli registrati nel Parmense (uno sintomatico). Non si registrano vittime. Dall'inizio dellepidemia da Coronavirus, ...

Coronavirus: 4 nuovi casi in provincia di Siena, 19 in totale nell'Ausl Sud Est

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziato 4 nuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamente 19 i positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud ...

