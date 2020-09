Coronavirus, il bollettino di oggi 17 settembre: 1585 positivi e 13 morti (Di giovedì 17 settembre 2020) Eseguiti 101.773 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 212, 5 più di ieri. Nessuna regione a zero casi. Il dato più alto in Lombardia e Campania Leggi su repubblica (Di giovedì 17 settembre 2020) Eseguiti 101.773 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 212, 5 più di ieri. Nessuna regione a zero casi. Il dato più alto in Lombardia e Campania

