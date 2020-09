Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.585 contagi e 13 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 10 milioni i tamponi eseguiti dall’inizio dell’epidemia (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono 1.585 (+133 rispetto a ieri) i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 13 i decessi (ieri erano stati 12) che portano il totale delle vittime a 35.658. Oltre 101mila i tamponi eseguiti in un solo giorno, per un totale di 10.146.324 dall’inizio dell’epidemia. Il totale dei dimessi/guariti, riferisce ancora il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è di 215.954 (+689), mentre il totale degli attuali positivi è di 41.413 (+881). Sono, invece, 2.348 i ricoverati con sintomi (+63), 212 dei quali (+5) si trovano in terapia intensiva, 38.853 i pazienti in isolamento domiciliare. Le regioni dove si è registrato il maggior numero di nuovi casi sono: Lombardia (281), Campania ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono 1.585 (+133 rispetto a ieri) i nuovidain Italia registrati24 ore, e 13 i decessi (ieri erano stati 12) che portano il totale delle vittime a 35.658.101mila iin un solo giorno, per un totale di 10.146.324 dall’inizio dell’epidemia. Il totale dei dimessi/guariti, riferisce ancora ilgiornaliero del ministero della Salute, è di 215.954 (+689), mentre il totale degli attuali positivi è di 41.413 (+881). Sono, invece, 2.348 i ricoverati con sintomi (+63), 212 dei quali (+5) si trovano in terapia intensiva, 38.853 i pazienti in isolamento domiciliare. Le regioni dove si è registrato il maggior numero di nuovi casi sono: Lombardia (281), Campania ...

