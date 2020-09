Coronavirus, giovedì 17 settembre: sono 181 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Su quasi 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi – di questi 131 sono a Roma – e due decessi. Il valore RT e’ a 0.54, una valutazione di bassa diffusione. Nella Asl Roma 1 sono 50 i casi nelle ultime 24h e di questi sei sono casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Romania. Ventidue sono i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato”, spiega D’Amato. “Nella Asl Roma 2 sono 76 i casi e tra questi quattordici i casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, quattro dal Bangladesh, due dall’Ecuador, uno dall’Egitto, uno dall’Inghilterra e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Su quasi 10mila tamponi oggi nelsi registrano 181– di questi 131a Roma – e due decessi. Il valore RT e’ a 0.54, una valutazione di bassa diffusione. Nella Asl Roma 150 inelle ultime 24h e di questi seidi rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Romania. Ventiduecon link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato”, spiega D’Amato. “Nella Asl Roma 276 ie tra questi quattordici idi rientro, uno con link dalla Sardegna, quattro dal Bangladesh, due dall’Ecuador, uno dall’Egitto, uno dall’Inghilterra e ...

