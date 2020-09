Coronavirus, Germania 2mila casi in 24 ore: la situazione nel mondo (Di giovedì 17 settembre 2020) Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Germania, con più di 2mila casi in 24 ore. Preoccupa anche l’India, quasi 100mila casi in un giorno. La pandemia da Coronavirus… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Continuano a crescere idiin, con più diin 24 ore. Preoccupa anche l’India, quasi 100milain un giorno. La pandemia da… L'articolo proviene da .

DiMarzio : Le immagini arrivano dalla #Germania: porte aperte a #Rostock - cappelIaiomatto : In #Germania oltre 2.000 casi di #coronavirus in un giorno #ANSA - Noovyis : (Coronavirus, in Germania più di 2mila contagi in 24 ore. Steinmeier: “Nessun Paese può sconfiggere Covid da solo”)… - TestPerTutti : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania più di 2mila casi nelle ultime 24 ore #coronavirus - paolabizzi : RT @cjmimun: Coronavirus: Germania, oltre 2.000 casi in un giorno -