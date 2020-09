Orwell1927 : CORONAVIRUS, GENTILONI: 'L'UE GARANTIRÀ EQUA DISTRIBUZIONE VACCINO' la mia dose la cedo senza nemmeno pensarci un attimo! è vostra! - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gentiloni: 'L'Ue garantirà equa distribuzione vaccino' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gentiloni

TGCOM

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - "L'Ue dovra' garantire che quando uno o piu' vaccini saranno verificati e validati siano messi in circolazione in modo equo a livello globale". Lo ha de ...Avanti con nuove restrizioni locali, senza escludere in prospettiva nemmeno il ripristino di una chiusura dei pub, per evitare la minaccia di una seconda ondata di contagi generalizzati da coronavirus ...Il lavoro dell'Europa sul vaccino contro il coronavirus "sarà di garantire che quando uno o più saranno verificati e validati, siano messi in circolazione in modo equo a livello globale". A chiarirlo ...