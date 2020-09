Coronavirus | Fimmg Roma | “Con l’apertura delle scuole gli studi medici sono sotto pressione”

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Con l’apertura, glipressione. C’e’ un aumento generale di richieste di tamponi e una grande confusione legata alle pratiche burocratiche per quanto riguarda gli insegnanti. C’e’ chi chiede di essere certificato come inabile o inidoneo al lavoro per alcune patologie, ma questa decisione non compete a noi, ma al medico della scuola. E’ l’aspetto piu’ complicato perche’ genera infinite discussioni“: lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine deidie provincia e segretario provinciale della, Pier Luigi Bartoletti. Il generale incremento di casi positivi e di ...

Coronavirus Fimmg

La Fimmg conferma la notizia dei due professionisti in isolamento domiciliare per il coronavirus. Preoccupano l’abbassamento dell’età media e i ritardi, fino a dieci giorni, nelle procedure per i test ...La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie pubblica da oggi una guida consultabile sul web per orientare la popolazione alla ripresa della scuola e della vita collettiva. No agli a ...La ripartenza delle scuole, sebbene necessaria, preoccupa i pediatri e fa scattare linee di azione e collaborazione tra Asl, scuole, pediatri e medici di famiglia per gli eventuali casi sospetti di Co ...