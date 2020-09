Coronavirus | Bassetti | “Ci sono più anziani nei reparti | ma il 99% guarisce La letalità del virus si è ridotta”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Rispetto a qualche settimana fa “torniamo a vedere neipazienticolpiti da Sars-CoV-2. Questo perchéquelli più fragili e perché ilpuò far precipitare situazioni preesistenti, ovvero soggetti con diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso“. Ma nonostante questo “la malattia oggi ha un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% dei casi si”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Secondo l’infettivologo, “c’è stato un lieve rialzo ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 17 settembre. Ancora in aumento i nuovi casi di contagio in Italia: sono 1.452 in 24 ore con 100.000 tamponi. Dodici le ...Il professor Matteo Bassetti ha voluto spiegare la situazione che stiamo vivendo adesso in Italia riguardo al coronavirus. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di ...«Torniamo a vedere nei reparti pazienti anziani colpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono quelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti, ovvero soggetti con diabete, ...