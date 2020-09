Coronavirus | Bartoletti | “Con l’apertura delle scuole | studi medici sotto pressione”

Leggi su dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – “Con l’apertura delle scuole, gli studi medici sono sotto pressione. C’e’ un aumento generale di richieste di tamponi e una grande confusione legata alle pratiche burocratiche per quanto riguarda gli insegnanti. C’e’ chi chiede di essere certificato come inabile o inidoneo al lavoro per alcune patologie, ma questa decisione non compete a noi, ma al medico della scuola. E’ l’aspetto piu’ complicato perche’ genera infinite discussioni”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti.