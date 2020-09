Coronavirus, allarme Oms: “In Europa la situazione è grave” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente dell’Oms ha lanciato un allarme a tutti i Paesi europei spiegando che l’incremento di positivi è un segnale preoccupante. Da diverse settimane ormai i casi di positivi al Coronavirus sono in costante aumento in tutta Europa. A differenza di quanto successo a marzo, però, questo numero crescente di casi non è sfociato in … L'articolo Coronavirus, allarme Oms: “In Europa la situazione è grave” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente dell’Oms ha lanciato una tutti i Paesi europei spiegando che l’incremento di positivi è un segnale preoccupante. Da diverse settimane ormai i casi di positivi alsono in costante aumento in tutta. A differenza di quanto successo a marzo, però, questo numero crescente di casi non è sfociato in … L'articoloOms: “Inlaè grave” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiNews : I nuovi casi settimanali hanno superato quelli di marzo creando preoccupazione, per l'Organizzazione Mondiale della… - MediasetTgcom24 : Allarme inquinamento, 'in mare più mascherine che meduse' #Coronavirus - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - de_giovannna : RT @RaiNews: I nuovi casi settimanali hanno superato quelli di marzo creando preoccupazione, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è a… - crispadafora : RT @RaiNews: I nuovi casi settimanali hanno superato quelli di marzo creando preoccupazione, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è a… -