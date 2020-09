Coronavirus, allarme dell’Oms sui contagi in Europa: “Svegliamoci tutti, così non va” (Di giovedì 17 settembre 2020) “È una situazione molto grave quella che si sta verificando” in Europa. L’organizzazione mondiale della sanità, che ha sede a Ginevra, ha lanciato un accorato allarme giovedì 17 settembre. Secondo l’Oms i nuovi casi settimanali di Coronavirus nel Vecchio continente “hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a marzo”. Si tratta dunque di un quadro tutt’altro che rassicurante. Le parole che riportiamo sono di Hans Kluge, il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Oltre metà dei Paesi europei – ha sottolineato nel corso di un briefing online – hanno registrato aumenti di oltre il 10% nelle ultime due settimane. E in ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 settembre 2020) “È una situazione molto grave quella che si sta verificando” in. L’organizzazione mondiale della sanità, che ha sede a Ginevra, ha lanciato un accoratogiovedì 17 settembre. Secondo l’Oms i nuovi casi settimanali dinel Vecchio continente “hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a marzo”. Si tratta dunque di un quadro tutt’altro che rassicurante. Le parole che riportiamo sono di Hans Kluge, il direttore regionale per l’dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Oltre metà dei Paesi europei – ha sottolineato nel corso di un briefing online – hanno registrato aumenti di oltre il 10% nelle ultime due settimane. E in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme dai sindaci del Barese: ad Altamura 61 casi, a Bitonto scuole al via il 28 La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus. L'Oms: in Europa il trend dei contagi è «allarmante»

In Europa il tasso di trasmissione di Covid-19 è "allarmante". Parola del direttore dell'ufficio ... I numeri della diffusione di Sars-CoV-2 "a settembre, però, dovrebbero servire da campanello ...

Coronavirus, nuovi focolai a Palermo: 23 agenti positivi al carcere Pagliarelli

Crescono i casi di Coronavirus e cresce la preoccupazione a Palermo. C'è un nuovo focolaio ad allarmare, quello esploso nel Nucleo traduzioni del carcere Pagliarelli, dove il numero di agenti contagia ...

Germania, paura del Covid: giocano col distanziamento e perdono 37-0

I giocatori del Ripford, spaventati per il possibile contagio, hanno affrontato l'SV Holdenstedt II adottando il distanziamento. Sconfitta da record per coronavirus. Succede anche questo in Germania d ...

