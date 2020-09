Coronavirus ad Ardea, 12 nuovi casi in tre giorni: «Rispettiamo le regole e rimaniamo in vigile sorveglianza» (Di giovedì 17 settembre 2020) Alla luce degli aggiornamenti pubblicati nel registro SERESMI, alla data del 16 Settembre 2020, i dati di infezione COVID-19 nella Asl Roma 6 hanno subito una crescita generale. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, ad Ardea si sono registrati 85 casi totali così distribuiti: 40 pazienti guariti 41 pazienti attualmente positivi (ricoverati o in isolamento domiciliare) 4 pazienti deceduti Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito il 13 settembre si registrano ulteriori 12 pazienti positivi ad Ardea. «Anche questa settimana, guardando nella globalità tutta la zona della Asl Roma 6, si nota un aumento che tocca la maggior parte dei Comuni. rimaniamo in vigile sorveglianza per monitorare al meglio la situazione. Facciamo tutti la nostra parte, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Alla luce degli aggiornamenti pubblicati nel registro SERESMI, alla data del 16 Settembre 2020, i dati di infezione COVID-19 nella Asl Roma 6 hanno subito una crescita generale. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, adsi sono registrati 85totali così distribuiti: 40 pazienti guariti 41 pazienti attualmente positivi (ricoverati o in isolamento domiciliare) 4 pazienti deceduti Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito il 13 settembre si registrano ulteriori 12 pazienti positivi ad. «Anche questa settimana, guardando nella globalità tutta la zona della Asl Roma 6, si nota un aumento che tocca la maggior parte dei Comuni.inper monitorare al meglio la situazione. Facciamo tutti la nostra parte, ...

Nella Asl Roma 1 sono 31 i casi nelle ultime 24h e di questi undici sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D'Avorio, uno dall'Austr ...

Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link fa ...

