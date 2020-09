Coronavirus | 1 585 nuovi contagi su 101 773 tamponi | 13 i morti

Leggi su dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 1.452, rilevati sulla base di 101.773 tamponi effettuati. Sono 12 le vittime. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza e’ di 35.658. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 689. Sono invece 212 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di cinque. rispetto a ieri. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Mattarella vede Steinmeier: “Germania decisiva, Ue ha ritrovato il suo spirito” Voli Covid free da Fiumicino, il ‘modello Lazio’ finisce sulla Bbc VIDEO | Coronavirus, “Vivo grazie alla Germania”: le lacrime dell’italiano salvato a Lipsia Emergenza Coronavirus, ecco come hanno risposto gli Istituti Maugeri Arrivi in Sardegna, il Tar dà ragione al governo e stoppa l’ordinanza di Solinas. Lui: “Governo ci discrimina” VIDEO | FOTO | A Bologna concerto filarmonica al S.Orsola per ringraziare gli operatori anti Covid