Convergenze unica azienda campana premiata ai Best Managed Companies Award

(Di giovedì 17 settembre 2020), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomzioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), è statatra le migliori imprese italiane ai “s 2020”.. Il premio, giunto alla terza edizione, si pone l’obiettivo di valorizzare le aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e culturale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. L’iniziativa è promossa da Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, e sostenuta da ALTIS ...

Ultime Notizie dalla rete : Convergenze unica

Il Denaro

Progettata tenendo conto delle specifiche esigenze IT delle PMI, la soluzione rappresenta la convergenza del mondo printing con quello IT Si rafforza ulteriormente l’offerta in ambito IT di Konica Min ...BRUXELLES. L’annuncio di Mediaset di voler giocare un ruolo nella futura Rete Unica delle telecomunicazioni rischia di complicare un’operazione industriale che già ora appare complessa ed appesa a var ...Roma, 15 set. (askanews) - Alle considerazioni di Federico Conte si aggiungono quelle della psicoterapeuta Paola Biondi, esperta per lo stesso Ordine di temi legati alle tematiche Lgbt+:" Ancora oggi ...