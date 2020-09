Conte: “Al referendum sul taglio dei parlamentari voto Sì” (Di giovedì 17 settembre 2020) A domanda diretta su cosa voterà al referendum del prossimo 20 e 21 settembre, Giuseppe Conte risponde in maniera altrettanto diretta: “Ho già annunciato la mia preferenza per il ’Sì’. Ritengo che la riduzione dei parlamentari non comprometta la funzionalità del lavoro del Parlamento”. A tre giorni dal voto il presidente del Consiglio ha ribadito quindi la sua volontà di esprimersi a favore del taglio dei parlamentari. Lo ha fatto parlando coi giornalisti a margine di una visita a sorpresa all’istituto comprensivo di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est della Capitale. È la sua seconda visita dalla riapertura delle scuole dopo quella di due giorni fa a Norcia. “Sono qui per dimostrare che i radar ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) A domanda diretta su cosa voterà aldel prossimo 20 e 21 settembre, Giusepperisponde in maniera altrettanto diretta: “Ho già annunciato la mia preferenza per il ’Sì’. Ritengo che la riduzione deinon comprometta la funzionalità del lavoro del Parlamento”. A tre giorni dalil presidente del Consiglio ha ribadito quindi la sua volontà di esprimersi a favore deldei. Lo ha fatto parlando coi giornalisti a margine di una visita a sorpresa all’istituto comprensivo di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est della Capitale. È la sua seconda visita dalla riapertura delle scuole dopo quella di due giorni fa a Norcia. “Sono qui per dimostrare che i radar ...

PietroGrasso : Il mio sarà un NO sincero e convinto, esattamente come il mio sostegno al governo Conte. Il #TaglioDeiParlamentari… - Agenzia_Ansa : #Recovery, le linee guida del governo: dal raddoppio del Pil al calo delle tasse per i ceti medi. Poi digitale e 'g… - DiMarzio : #Inter, dal #calciomercato al rapporto con #Conte: le parole di #Zhang - pentagram54 : RT @carettamc11: Gestione imbarazzante della crisi economica dovuta al #COVID19.Neanche uno straccio di progettualità sull'uso del #Recover… - GraziaB6 : RT @Teresat14547770: CHIEDETEVI,COME MAI IL DISCORSO DELLA VON DER LEYEN,PROGRAMMATO PER IL 23 SETTEMBRE,É STATO ANTICIPATO A IERI?CHE CENT… -

