Consapevole o no | Trump impone ai palestinesi la Pace senza Terra

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 settembre 2020) Luigi Di Maio, indaffarato in altre cose, non se ne è sicuramente accorto, e sarebbe quindi il caso che qualcuno lo avvisasse che l’Italia, come tutta l’Europa, non ha più uno straccio di linea strategica sul Medio Oriente. Problema non da poco. È successo infatti che lo storico accordo – termine questa volta appropriato e non retorico – firmato alla Casa Bianca tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein ha sconfessato tutti i presupposti e i punti fermi dell’Unione europea e dell’Italia sul quadrante mediorientale. Sin dal vertice europeo di Venezia del 1980, il baricentro di tutta la politica mediorientale è stato la costituzione di uno Stato Palestinese, con leadership Olp, chiudendo la fase nella quale gli interessi deierano rappresentati da Egitto e Giordania. L’Amministrazione ...