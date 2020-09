Confermati 5 anni di carcere per pedofilia al disturbatore televisivo Gabriele Paolini (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriele Paolini, noto come il disturbatore delle televisione italiana più lungimirante di tutti, sconterà cinque anni di carcere per pedofilia. L’uomo è stato condannato per fatti risalenti al 2013, rapporti sessuali con tre minorenni in cambio di soldi e regali. I capi d’imputazione sono produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori di 17 anni; la Corte d’appello di Roma ha confermato in secondo grado la condanna emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale. a Gabriele Paolini pedofilo. LEGGI ANCHE >>> Gabriele Paolini, i video che incastrano il “disturbatore” ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020), noto come ildelle televisione italiana più lungimirante di tutti, sconterà cinquediper. L’uomo è stato condannato per fatti risalenti al 2013, rapporti sessuali con tre minorenni in cambio di soldi e regali. I capi d’imputazione sono produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori di 17; la Corte d’appello di Roma ha confermato in secondo grado la condanna emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale. apedofilo. LEGGI ANCHE >>>, i video che incastrano il “” ...

