Monica Napoleoni, capo della Omicidi di Perugia, fronteggia una condanna a 3 anni e 3 mesi. Indagò sul caso Kercher, incriminando Raffaele Sollecito. Giunge oggi la notizia della condanna definitiva dell'agente capo Monica Napoleoni, massima autorità della sezione Omidici di Perugia, quella stessa branca della Polizia di Stato che indagò su Raffaele Sollecito, Amanda Knox … L'articolo Condannata Monica Napoleoni, la poliziotta che indagò su Raffaele Sollecito proviene da leggilo.org.

franco_sala : RT @caterinabalivo: Condannata Monica Napoleoni, ex capo della squadra omicidi di Perugia. Raffaele Sollecito: «E poi dicevano che erano pe… - caterinabalivo : Condannata Monica Napoleoni, ex capo della squadra omicidi di Perugia. Raffaele Sollecito: «E poi dicevano che eran… - ageraci3 : Perugia, condannata l’ex capo della squadra omicidi. Sollecito: «E poi in aula dicevano che erano onesti» - Corriere : Perugia, condannata l’ex capo della squadra omicidi. Sollecito: «E poi in aula dicevano che erano onesti» - tizjoecajo : RT @Corriere: Perugia, condannata l’ex capo della squadra omicidi. Sollecito: «E poi in aula dicevano... -

«Capo della squadra omicidi quando indagarono nel caso Kercher ... poi in tribunale per anni mi sono sentito dire che sono persone oneste ed encomiabili». Raffaele Sollecito commenta così su Facebook, ...

Monica Napoleoni tredici anni fa arrestò Raffaele Sollecito e Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher. Ora è stata condannata in primo grado a 3 anni e 3 mesi per aver usato la sua posizione di ...

