Commercio estero | a luglio in crescita export e import

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue ala fase di risalita delle vendite all’verso entrambi i mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. L’Istat stima unacongiunturale per entrambi i flussi commerciali: più intensa per le esportazioni (+5,7%) che per leazioni (+4,8%). L’aumento su base mensile dell’è dovuto in particolare all’incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+7,6%) mentre quello verso l’area Ue è più contenuto (+3,9%). Nel trimestre maggio-2020 rispetto al precedente, la ripresa congiunturale registrata a partire da maggio si traduce in un aumento per l’(+4,4%) e in una diminuzione contenuta per l’(-2,3%). La ...