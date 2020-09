Come scegliere le borracce che sostituiscono le bottiglie di plastica (Di giovedì 17 settembre 2020) ? Non è molto difficile, basta seguire qualche piccolo consiglio. Scopriamo quale. Per preservare l’ambiente, si sta cercando di limitare l’utilizzo della plastica, già il colosso internazionale McDonald’s ha intrapreso un percorso verso l’eliminazione della plastica monouso. Fino a fine anno 2019 le cannucce erano disponibili … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020) ? Non è molto difficile, basta seguire qualche piccolo consiglio. Scopriamo quale. Per preservare l’ambiente, si sta cercando di limitare l’utilizzo della, già il colosso internazionale McDonald’s ha intrapreso un percorso verso l’eliminazione dellamonouso. Fino a fine anno 2019 le cannucce erano disponibili … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Come scegliere Come scegliere un fornitore di web hosting Punto Informatico Addio Balmoral. Filippo e la regina tornano a Windsor, via Sandringham

The Queen & Philip. Mai come in quest’annus horribilis per la Gran Bretagna (e il mondo intero) per colpa del Covid19 la regina e Filippo, suo compagno di vita, famiglia e missione sin dal sì nel nove ...

Obbligati a crescere 2020 in webinar. Gentiloni: «Usare bene le risorse Ue»

Obbligati a crescere è l’evento annuale del Gruppo Caltagirone Editore che ha lo scopo di approfondire le tematiche più rilevanti del contesto socio-economico internazionale ed elaborare stimoli allo ...

Come distinguere i sintomi del Covid da quelli di una comune influenza

Con l’avvicinarsi dell’autunno diventa sempre più importante saper distinguere i sintomi del Covid-19 da quelli di una comune sindrome influenzale. La diagnosi differenziale è possibile solo con il ta ...

