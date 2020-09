Colpo al narcotraffico, sequestrate 13mila dosi eroina e 8mila cocaina (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Gli indagati hanno dimostrato di poter disporre di ingenti quantitativi di stupefacente che come ricorda il pm sono stati gia’ sequestrati: circa 2 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina ed eroina riferibili a 7.960 dosi medie di cocaina e ben 12.795 dosi di eroina. Tali quantita’ non sono compatibili con una detenzione saltuaria della droga ma e’ indice di uno stabile contatto con i fornitori all’ingrosso di sostanze stupefacenti”. È quanto scrive il Gip Nicolo’ Marino, nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa nei confronti di 7 persone coinvolte a vario titolo in un traffico di stupefacenti a Roma. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Torpignattara, diretto da Giuseppe ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Gli indagati hanno dimostrato di poter disporre di ingenti quantitativi di stupefacente che come ricorda il pm sono stati gia’ sequestrati: circa 2 kg di sostanze stupefacenti traedriferibili a 7.960medie die ben 12.795di. Tali quantita’ non sono compatibili con una detenzione saltuaria della droga ma e’ indice di uno stabile contatto con i fornitori all’ingrosso di sostanze stupefacenti”. È quanto scrive il Gip Nicolo’ Marino, nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa nei confronti di 7 persone coinvolte a vario titolo in un traffico di stupefacenti a Roma. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Torpignattara, diretto da Giuseppe ...

