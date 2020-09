Colpo al narcotraffico, indagine partita da vittima stalking (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – Un coltello puntato alla gola e poi offese, molestie, danneggiamenti fino ad arrivare ad un incendio all’auto della vittima che ha coinvolto anche altre quattro auto parcheggiate. Questo lo spunto investigativo da cui e’ partita l’indagine del commissariato di Torpignattara di Roma, culminata nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari nei confronti di 7 persone accusate a vario titolo di traffico di droga. Le persone coinvolte avevano imbastito un sistema di collaborazione molto vicino ad una stabile organizzazione. Secondo gli investigatori, uno degli organizzatori dei traffici, e’ un romano di 26 anni, raggiunto da ordine di arresto nel carcere Romano di Regina coeli. Il ragazzo, insieme agli altri indagati, stava per riversare sulle strade della capitale circa 20mila dosi di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – Un coltello puntato alla gola e poi offese, molestie, danneggiamenti fino ad arrivare ad un incendio all’auto dellache ha coinvolto anche altre quattro auto parcheggiate. Questo lo spunto investigativo da cui e’l’del commissariato di Torpignattara di Roma, culminata nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari nei confronti di 7 persone accusate a vario titolo di traffico di droga. Le persone coinvolte avevano imbastito un sistema di collaborazione molto vicino ad una stabile organizzazione. Secondo gli investigatori, uno degli organizzatori dei traffici, e’ un romano di 26 anni, raggiunto da ordine di arresto nel carcere Romano di Regina coeli. Il ragazzo, insieme agli altri indagati, stava per riversare sulle strade della capitale circa 20mila dosi di ...

AGR_web : Roma. Sferrato un duro colpo al mercato del narcotraffico da parte della Polizia di Stato Questa settimana gli ag… - ienablinski : RT @Blowjoint: '..in un solo colpo si ridà voce e respiro alla parte genuina della città, sconfiggendo per sempre il narcotraffico e ridand… - unmagroio : RT @Blowjoint: '..in un solo colpo si ridà voce e respiro alla parte genuina della città, sconfiggendo per sempre il narcotraffico e ridand… - annak65649009 : RT @Blowjoint: '..in un solo colpo si ridà voce e respiro alla parte genuina della città, sconfiggendo per sempre il narcotraffico e ridand… - 4Tchat : RT @Blowjoint: '..in un solo colpo si ridà voce e respiro alla parte genuina della città, sconfiggendo per sempre il narcotraffico e ridand… -