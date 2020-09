Colpo al narcotraffico, il Gip: bloccata crescita criminali indagati (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “La scelta del pm di fermare in tempo l’illecito traffico bloccando l’ulteriore crescita criminale degli indagati, non puo’ che essere condivisa. Qui non si trattava di scoprire un sodalizio operante da tempo ma di bloccare gli illeciti e piu’ ampi progetti che si palesavano”. È quanto scrive il Gip Nicolo’ Marino, nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa nei confronti di 7 persone coinvolte a vario titolo in un traffico di stupefacenti a Roma. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno eseguito nelle scorse ore, 7 misure nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per traffico di droga. “Il pm- si legge- nella sua richiesta spiega che la raccolta di elementi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “La scelta del pm di fermare in tempo l’illecito traffico bloccando l’ulteriorecriminale degli, non puo’ che essere condivisa. Qui non si trattava di scoprire un sodalizio operante da tempo ma di bloccare gli illeciti e piu’ ampi progetti che si palesavano”. È quanto scrive il Gip Nicolo’ Marino, nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa nei confronti di 7 persone coinvolte a vario titolo in un traffico di stupefacenti a Roma. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno eseguito nelle scorse ore, 7 misure nei confronti di altrettanti soggettia vario titolo per traffico di droga. “Il pm- si legge- nella sua richiesta spiega che la raccolta di elementi ...

