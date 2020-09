Colleferro. Orologi d’oro, ville, vacanze e auto di lusso: ma i fratelli Bianchi (e il padre) percepivano il reddito di cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) La villa di famiglia svetta in cima alla collina di Colubro, la frazione di Artena da dove partivano le scorribande dei fratelli Bianchi. Anche Marco e Gabriele, i presunti assassini di Willy Monteiro Duarte – il ragazzo pestato e ucciso la notte fra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma – percepivano il reddito di cittadinanza. Così come il padre. E così anche come Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, gli altri due giovani, rispettivamente in carcere e ai domiciliari, accusati dell’omicidio volontario del 21enne. È quanto risulta dagli accertamenti fiscali e patrimoniali portati avanti dagli inquirenti, parallelamente all’inchiesta sulla morte del giovane di Paliano. I quattro ragazzi e gran parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) La villa di famiglia svetta in cima alla collina di Colubro, la frazione di Artena da dove partivano le scorribande dei. Anche Marco e Gabriele, i presunti assassini di Willy Monteiro Duarte – il ragazzo pestato e ucciso la notte fra il 5 e il 6 settembre a, in provincia di Roma –ildi. Così come il. E così anche come Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, gli altri due giovani, rispettivamente in carcere e ai domiciliari, accusati dell’omicidio volontario del 21enne. È quanto risulta dagli accertamenti fiscali e patrimoniali portati avanti dagli inquirenti, parallelamente all’inchiesta sulla morte del giovane di Paliano. I quattro ragazzi e gran parte dei ...

