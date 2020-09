Colleferro, la denuncia della Finanza: i quattro del branco hanno intascato 33mila euro di reddito di cittadinanza. L’avvocato dei Bianchi: «Non sanno neanche cos’è» (Di giovedì 17 settembre 2020) I fratelli Bianchi e le altre due persone arrestate per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – Francesco Belleggia e Mario Pincarelli – avrebbero percepito indebitamente 33mila euro di reddito di cittadinanza. A denunciarlo è la Guardia di Finanza. Secondo le Fiamme Gialle, che hanno portato avanti una serie di accertamenti nei confronti del “branco”, i quattro avrebbero intascato i soldi, omettendo «di indicare nelle autocertificazioni compilate i dati dovuti, creandosi in tal mondo le condizioni per accedere al beneficio». Gli accertamenti patrimoniali sui quattro sono partiti anche in seguito ai sospetti relativi allo stile di vita ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) I fratellie le altre due persone arrestate per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – Francesco Belleggia e Mario Pincarelli – avrebbero percepito indebitamentedidi. Arlo è la Guardia di. Secondo le Fiamme Gialle, cheportato avanti una serie di accertamenti nei confronti del “”, iavrebberoi soldi, omettendo «di indicare nelle autocertificazioni compilate i dati dovuti, creandosi in tal mondo le condizioni per accedere al beneficio». Gli accertamenti patrimoniali suisono partiti anche in seguito ai sospetti relativi allo stile di vita ...

