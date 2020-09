Colleferro | Castaldi | su Willy strumentalizzazione vergognosa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Prima hanno usato dei bambini per la loro propaganda, con la foto in cui disegnano sulle loro sedie: un fake clamoroso, come hanno gia’ detto genitori e personale scolastico. Oggi usano l’omicidio di un povero ragazzo per attaccare il reddito di cittadinanza. Ogni limite e’ stato superato. Ringrazio il Cielo che queste persone non siano alla guida del Paese.” “Il reddito di cittadinanza sostiene tre milioni di italiani, con un aumento del 25% da gennaio di quest’anno. Girano tutti in suv? Bevono tutti champagne in piscina? Vestono tutti con abiti costosi? Io non credo proprio. Sono tutte persone in vera difficolta’ economica, sono tutti italiani che, se non ci fosse stato il MoVimento 5 Stelle al Governo, sarebbero stati dimenticati e abbandonati dallo Stato. Succede che il Reddito di cittadinanza finisca a volte nelle mani ...