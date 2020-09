Clima: estate mai così calda nell’emisfero Nord della Terra (Di giovedì 17 settembre 2020) L’emisfero settentrionale della Terra ha avuto la sua estate più calda mai registrata in 141 anni: la stagione di 3 mesi, da giugno ad agosto 2020, è stata l’estate meteorologica più calda, superando le due precedenti più calde, quelle del 2019 e del 2016. Per il mondo nel suo insieme è stata la terza stagione estiva più calda. Quanto al solo mese di agosto è stato il secondo più caldo mai registrato per il mondo. In generale, i dieci mesi di agosto più caldi sono stati registrati dal 1998 con i cinque più caldi dal 2015. A dirlo sono gli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali della Noaa (l’Agenzia nazionale statunitense specializzata in ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) L’emisfero settentrionaleha avuto la suapiùmai registrata in 141 anni: la stagione di 3 mesi, da giugno ad agosto 2020, è stata l’meteorologica più, superando le due precedenti più calde, quelle del 2019 e del 2016. Per il mondo nel suo insieme è stata la terza stagione estiva più. Quanto al solo mese di agosto è stato il secondo più caldo mai registrato per il mondo. In generale, i dieci mesi di agosto più caldi sono stati registrati dal 1998 con i cinque più caldi dal 2015. A dirlo sono gli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientaliNoaa (l’Agenzia nazionale statunitense specializzata in ...

Ci si prepara a vivere l’ultimo fine settimana di vera estate. E sarà l’ultimo per due motivi ... invece la prossima settimana quando il tempo peggiorerà seriamente e il clima si rinfrescherà. Nel ...

L'emisfero settentrionale della Terra ha avuto la sua estate più calda mai registrata in 141 anni: la stagione di 3 mesi, da giugno ad agosto 2020, è stata l'estate meteorologica più calda, superando ...

Quello del 18-20 settembre sarà in tutti i sensi l’ultimo finesettimana d’estate. Martedì 22 settembre, infatti, sarà l’equinozio d’autunno e sabato e domenica avremo molto probabilmente l’ultimo week ...

