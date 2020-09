Citroën ë-Spacetourer - In Italia con prezzi a partire da 48 250 euro

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 17 settembre 2020) La Citroën apre gli ordini inper la ë-. La monovolume elettrica è proposta ada 48.250e sarà in consegna entro la fine del 2020. La vettura affianca le già note Ami, ë-C4, C5 Aircross Hybrid, ë-Jumpy ed ë-Jumper nella inedita gamma elettrificata del marchio francese. Il modello sarà disponibile negli allestimenti Feel, Shine, Business e Business Lounge. I clienti privati potranno scegliere le prime due varianti con la carrozzeria M ed XL e lo spazio per cinque, sette oppure otto persone. Sulle versioni Business sono invece previste sempre due lunghezze con sei, sette, otto o nove posti.Fino a 330 km di autonomia. Per tutti gli allestimenti è previsto di serie il caricabatterie di bordo da 7,4 kW monofase con cavo Mode ...