Cisl: doverosa candidatura Roma a sede Agenzia Europea Ricerca (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “La candidatura di Roma per ospitare la sede dell’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non e’ solo doverosa ma necessaria sia per il bene della Capitale, da troppo tempo una Cenerentola negli scenari economici internazionali, sia per la nostra regione, leader nella farmaceutica e nella Ricerca di eccellenza.” “Una scelta che, da sola, sarebbe il giusto riconoscimento per quanto espresso in termini di fatica e abnegazione in questi durissimi mesi di pandemia, dalle migliaia di addetti della Ricerca pubblica e privata, uno per tutti l’Istituto Spallanzani, e dell’intero sistema della farmaceutica laziale che rappresenta una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020)– “Ladiper ospitare ladell’per laBiomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non e’ soloma necessaria sia per il bene della Capitale, da troppo tempo una Cenerentola negli scenari economici internazionali, sia per la nostra regione, leader nella farmaceutica e nelladi eccellenza.” “Una scelta che, da sola, sarebbe il giusto riconoscimento per quanto espresso in termini di fatica e abnegazione in questi durissimi mesi di pandemia, dalle migliaia di addetti dellapubblica e privata, uno per tutti l’Istituto Spallanzani, e dell’intero sistema della farmaceutica laziale che rappresenta una ...

ste25tom : RT @Cisl_Lazio: La candidatura di Roma x ospitare Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non è so… - pierraineri : RT @Cisl_Lazio: La candidatura di Roma x ospitare Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non è so… - PasqualeLegnan2 : RT @Cisl_Lazio: La candidatura di Roma x ospitare Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non è so… - cislfrosinone : RT @Cisl_Lazio: La candidatura di Roma x ospitare Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non è so… - cisl_fplazio : RT @Cisl_Lazio: La candidatura di Roma x ospitare Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie non è so… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl doverosa Cisl: doverosa candidatura Roma a sede Agenzia Europea Ricerca RomaDailyNews Enna. Intersindacale contesta direttiva sospensione concorsi Asp

Le OO.SS. Cisl Fp, Fials Confsal, Nursing Up ed Ugl, in considerazione dell’avvio della campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative in alcuni Comuni della Regione e in considerazione degli ...

Il dolore di tutta Como

Tutta la città ha appreso con sgomento dell’uccisione di don Roberto Malgesini. Il sindaco Mario Landriscina, non appena ha avuto comunicazione di quanto accaduto, si è recato in piazza San Rocco. Poi ...

I lavoratori tornano in piazza per la vertenza Torino contro precarietà e disoccupazione

Si è aperta con un minuto di silenzio per Willy, il ragazzo ucciso a Colleferro, la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza Castello per accendere i riflettori sulla vertenza Torino e sulla crisi ...

Le OO.SS. Cisl Fp, Fials Confsal, Nursing Up ed Ugl, in considerazione dell’avvio della campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative in alcuni Comuni della Regione e in considerazione degli ...Tutta la città ha appreso con sgomento dell’uccisione di don Roberto Malgesini. Il sindaco Mario Landriscina, non appena ha avuto comunicazione di quanto accaduto, si è recato in piazza San Rocco. Poi ...Si è aperta con un minuto di silenzio per Willy, il ragazzo ucciso a Colleferro, la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza Castello per accendere i riflettori sulla vertenza Torino e sulla crisi ...