Ciclone tropicale al Sud Italia, evento raro nel mediterraneo (Di giovedì 17 settembre 2020) L’estate, al Sud, non è ancora terminata. Negli ultimi anni, il meteo ha abituato le regioni Italiane a forti cambi di tendenza già nei primi giorni di settembre. Quest’anno, però, la situazione è differente, con le temperature che sono ancora superiori ai trenta gradi durante le ore più calde del giorno. Non arrivano belle notizie, … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) L’estate, al Sud, non è ancora terminata. Negli ultimi anni, il meteo ha abituato le regionine a forti cambi di tendenza già nei primi giorni di settembre. Quest’anno, però, la situazione è differente, con le temperature che sono ancora superiori ai trenta gradi durante le ore più calde del giorno. Non arrivano belle notizie, … L'articolo

liberaurora : RT @Terra_Pianeta: Questa è #CapoRizzuto, oggi! Sono piovuti 148mm di pioggia, di cui 80 in una sola ora Chi è il protagonista di questo… - ManolitoSchutz2 : RT @Terra_Pianeta: Questa è #CapoRizzuto, oggi! Sono piovuti 148mm di pioggia, di cui 80 in una sola ora Chi è il protagonista di questo… - FrankNied : RT @Terra_Pianeta: Questa è #CapoRizzuto, oggi! Sono piovuti 148mm di pioggia, di cui 80 in una sola ora Chi è il protagonista di questo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Il ciclone tropicale ha provocato numerosi danni in città) è stato pubblicato… - Dome689 : RT @Terra_Pianeta: Questa è #CapoRizzuto, oggi! Sono piovuti 148mm di pioggia, di cui 80 in una sola ora Chi è il protagonista di questo… -