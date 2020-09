Ciclone mediterraneo, auto sommerse, allagamenti e strade chiuse. Soccorsi al lavoro senza sosta (Di giovedì 17 settembre 2020) Maltempo in Italia. Stade allagate e decine di chiamate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il vortice ciclonico è in piena azione sullo Ionio e soprattutto la Calabria, con piogge e mareggiate. Nel basso crotonese si sfiorano già i 100 mm di pioggia, mentre onde lunghe fino a 2-3 metri raggiungono le coste ioniche. Ad essere stata maggiormente colpita nella prima parte della mattinata la zona di Isola Capo Rizzuto. Numerose le auto che sono rimaste bloccate lungo le strade allagate. La strada statale 106 “Jonica”, scrive il sito Wesud.it, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 230,500 al km 235,500, a causa dell’allagamento del piano viabile il traffico è stato deviato lungo le strade locali. Sotto costante osservazione il livello del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Maltempo in Italia. Stade allagate e decine di chiamate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il vortice ciclonico è in piena azione sullo Ionio e soprattutto la Calabria, con piogge e mareggiate. Nel basso crotonese si sfiorano già i 100 mm di pioggia, mentre onde lunghe fino a 2-3 metri raggiungono le coste ioniche. Ad essere stata maggiormente colpita nella prima parte della mattinata la zona di Isola Capo Rizzuto. Numerose leche sono rimaste bloccate lungo leallagate. La strada statale 106 “Jonica”, scrive il sito Wesud.it, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 230,500 al km 235,500, a causa dell’allagamento del piano viabile il traffico è stato deviato lungo lelocali. Sotto costante osservazione il livello del ...

