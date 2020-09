“Ciclo e ovulazione…” | Belen Rodriguez senza freni | cosa ‘nasconde’ la rivelazione intima davanti allo specchio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Da qualche settimanaè al centro della cronaca rosa per via della sua nuova fiamma, il parrucchiere Antonino Spinalbese. Dimenticati Stefano De Martino e Gianmaria Antinolfi, la showgirl argentina sta cercando di ritrovare la serenità in ambito sentimentale e sui social ha lanciato un indizio che ai suoi fan non è sfuggito.si è fotografata in una posa sensuale, sdraiata sul letto, e con addosso una maglietta di Antonino Spinalbese. Gli haters non hanno perso l’occasione per insultarla, visto che la seconda separazione dal marito Stefano De Martino risale a pochi mesi fa. A Ibiza, durante le vacanze estive,è stata sorpresa prima in atteggiamenti intimi con Gianmaria Antinolfi, e a seguire con il giovane hair stylist Antonino ...