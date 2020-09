"Ciò che ho letto mi fa schifo. E lei è l'esempio". Prete ammazzato dal clandestino, Santanchè massacra la Lorenzin (Di giovedì 17 settembre 2020) Azzanna, Daniela Santanchè. A Omnibus, il programma del mattino in onda su La7, si parla del brutale omicidio di don Roberto Malgesini, ammazzato a coltellate a Como da un immigrato irregolare mai rimpatriato. E la pitonessa di Fratelli d'Italia se la prende con Beatrice Lorenzin, del Pd, che ovviamente "sorvola" sul fatto che l'omicida fosse un clandestino. "Vogliamo avere coraggio di dire che è stato ucciso da un immigrato clandestino - premette la deputata FdI -? Quello che ho letto sulla sua morte fa schifo! Lorenzin, sei un esempio di quello che dicevo!", picchia durissimo la Santanchè. Dito puntato, insomma, contro i giornali e contro la sinistra che "censurano" le parti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Azzanna, Daniela Santanch;. A Omnibus, il programma del mattino in onda su La7, si parla del brutale omicidio di don Roberto Malgesini,a coltellate a Como da un immigrato irregolare mai rimpatriato. E la pitonessa di Fratelli d'Italia se la prende con Beatrice, del Pd, che ovviamente "sorvola" sul fatto che l'omicida fosse un. "Vogliamo avere coraggio di dire che; stato ucciso da un immigrato- premette la deputata FdI -? Quello che hosulla sua morte fa, sei undi quello che dicevo!", picchia durissimo la Santanch;. Dito puntato, insomma, contro i giornali e contro la sinistra che "censurano" le parti ...

NetflixIT : Ci sarebbero Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård e Sebastian Stan che vi aspettano su Netflix: Le strade… - AlbertoBagnai : Ho una laurea in economia e commercio, un dottorato in scienze economiche, un diploma accademico di primo livello i… - CottarelliCPI : Il documento del NextgenITA mandato oggi in Parlamento da Conte contiene un grave errore (p.11). Si dice che il tas… - ItaliaDaRifaree : Stamani #DiMaio a go go in televisione e parla come se avesse risolto tutti i problemi d'Italia e dove ovunque vada… - fran_cescodc : @deasama84 semplicemente per il valore d'acquisto della moneta, come per gli iphone del resto. Ci paghi iva e tasse… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciò che Amuchina, guanti e mascherine, ma per far funzionare la scuola ci vogliono docenti in salute Orizzonte Scuola "Un risultato negativo alle Regionali indebolirebbe il governo", dice Orlando

AGI - "Io penso che, quale che sia l'esito delle elezioni, un appuntamento di chiarimento sull'identità sia in tutti i casi necessario". In un'intervista al "Corriere della Sera" il vicesegretario del ...

In lacrime il “suo” popolo ai margini: “Solo lui ci ha voluto accogliere”

DALL’INVIATO A COMO. Il ragazzo che piange lontano da tutti si chiama Mamadou: «La vedi questa camicia? Me l’ha regalata lui sabato mattina». La donna che tira manate contro la porta chiusa della casa ...

Referendum, Arianna Centini: “Votiamo per il no”

TARQUINIA – “La mia generazione che di rimbalzo si è formata politicamente sui testi di Gramsci, ha ascoltato le parole di Ingrao, ha rispolverato i comizi e la questione morale di Berlinguer, si è em ...

AGI - "Io penso che, quale che sia l'esito delle elezioni, un appuntamento di chiarimento sull'identità sia in tutti i casi necessario". In un'intervista al "Corriere della Sera" il vicesegretario del ...DALL’INVIATO A COMO. Il ragazzo che piange lontano da tutti si chiama Mamadou: «La vedi questa camicia? Me l’ha regalata lui sabato mattina». La donna che tira manate contro la porta chiusa della casa ...TARQUINIA – “La mia generazione che di rimbalzo si è formata politicamente sui testi di Gramsci, ha ascoltato le parole di Ingrao, ha rispolverato i comizi e la questione morale di Berlinguer, si è em ...