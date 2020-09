Chris Evans, Jamie Lee Curtis ironizza sulle foto di nudo: "Hai la mia attenzione" (Di giovedì 17 settembre 2020) Jamie Lee Curtis ha commentato in modo ironico un tweet di Chris Evans in cui accennava allo scandolo legato alle sue foto di nudo condivise per errore. Chris Evans ha affrontato con ironia l'errore che lo ha portato a condividere involontariamente online delle foto di nudo e ora Jamie Lee Curtis, interprete di sua madre nel film Cena con delitto, è intervenuta per sostenerlo. L'attrice ha infatti risposto a un tweet del suo amico e collega che aveva sfruttato la situazione per ricordare alle persone di votare. L'interprete di Captain America aveva condiviso un messaggio online in cui dichiarava usando due simpatiche emoji: "Ora che ho la tua attenzione... Votate ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)Leeha commentato in modo ironico un tweet diin cui accennava allo scandolo legato alle suedicondivise per errore.ha affrontato con ironia l'errore che lo ha portato a condividere involontariamente online delledie oraLee, interprete di sua madre nel film Cena con delitto, è intervenuta per sostenerlo. L'attrice ha infatti risposto a un tweet del suo amico e collega che aveva sfruttato la situazione per ricordare alle persone di votare. L'interprete di Captain America aveva condiviso un messaggio online in cui dichiarava usando due simpatiche emoji: "Ora che ho la tua... Votate ...

