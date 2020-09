Chi porta gli occhiali da vista rischia meno di prendere il Covid (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi indossa gli occhiali da vista sarebbe meno esposto al rischio di contrarre il Covid-19. È l'ipotesi di uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association, JAMA, Ophthalmology e ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi indossa glidasarebbeesposto al rischio di contrarre il-19. È l'ipotesi di uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association, JAMA, Ophthalmology e ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi porta Chi porta gli occhiali da vista rischia meno di prendere il Covid Globalist.it Coronavirus. Dalle allergie agli occhiali da vista, cosa può proteggere dal Covid

Del coronavirus, ogni giorno che passa, la scienza conosce qualcosa in più. È ben chiaro, per esempio, come il Covid - di per sé una malattia dai sintomi lievi nella stragrande maggioranza di chi ne v ...

Coronavirus, indossare occhiali riduce rischio contagio. Lo studio

Chi indossa gli occhiali da vista potrebbe correre un rischio inferiore di contrarre il Covid-19. A ipotizzarlo uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e ...

