Chi è Victoria DiGiorgio, la moglie di John Gotti? (Di giovedì 17 settembre 2020) Victoria DiGiorgio è stata sposata con il noto criminale John Gotti, ecco chi è la donna Victoria DiGiorgio è nota per essere stata sposata con John Gotti, il capo della famiglia criminale Gambino. La DiGiorgio è nata a Brooklyn il 5 dicembre 1942, è per metà russa e metà italiana. I suoi genitori si separano quando lei aveva solamente due anni. In seguito la donna ha ereditato un’importante cifra di denaro dalla madre, circa un milione di dollari. John Gotti e Victoria DiGiorgio si sono conosciuti in un bar nel 1958, tra loro scoppiò subito l’amore. Nel 1961 è nata la loro prima ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 17 settembre 2020)è stata sposata con il noto criminale, ecco chi è la donnaè nota per essere stata sposata con, il capo della famiglia criminale Gambino. Laè nata a Brooklyn il 5 dicembre 1942, è per metà russa e metà italiana. I suoi genitori si separano quando lei aveva solamente due anni. In seguito la donna ha ereditato un’importante cifra di denaro dalla madre, circa un milione di dollari.si sono conosciuti in un bar nel 1958, tra loro scoppiò subito l’amore. Nel 1961 è nata la loro prima ...

Victoria_J_T : @justinsacute Che schifo madoo?? fa proprio cagareeee, io volevo un merch diverso da quello di Changes non né giusto… - _teeo : Oggi mi sento gaga che cammina durante lo show di victoria's secret con john wayne in sottofondo e chi mi ferma più - Victoria_Wet : @marcocf69 @borghi_claudio @braveheartmmt @IoFausto @gu3rrat0 @fdragoni @ppdalmon È vero....se russi,rischi di esse… - RizziRes : @_A_mors @duxfightdemon E guarda caso tutto nello stato di Victoria,basta vedere da chi è governata - Victoria_Wet : @fabio98227640 @chiaralucetw Vero, io non c'ero...l'ho vissuto tramite bisnonni,nonni,zii,racconti,foto e ricordi… -