Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, fidanzata, canzoni (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, fidanzata, canzoni Hell Raton (vero nome: Manuel Zappadu) è uno dei nuovi giudici di X Factor 2020, il talet show di Sky al via oggi – 17 settembre 2020 – con le audizioni. Si trtta del vero volto nuovo del programma che ha deciso di scommetere su di lui nonostante la giovanissima età. Ma chi è Hell Raton? Qual è la sua storia? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’artista. Hell Raton è un rapper e produttore discografico italiano. Nato in Sardegna ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi è, ildi X: età,(vero nome: Manuel Zappadu) è uno dei nuovi giudici di X, il talet show di Sky al via oggi – 17 settembre– con le audizioni. Si trtta del vero voltodel programma che ha deciso di scommetere su di lui nonostante la giovanissima età. Ma chi è? Qual è la sua storia? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’artista.è un rapper e produttore discografico italiano. Nato in Sardegna ...

PaoloPorter : Ah poi con calma spiegatemi chi è Hell Raton. - infoitcultura : Hell Raton: chi è e quanto guadagna? Biografia e carriera del giudice di X Factor - Bellacanzoneit : Chi è Hell Raton, giudice di X Factor 2020? #XF2020 > - zazoomblog : Chi è Hell Raton di X Factor: la volta in cui fece il cameriere - #Raton #Factor: #volta #cameriere - SarcasmoRB : E niente, io non guardo talent show perché è un genere che detesto. Ma, pur non perdendo il sonno per l'ignoranza s… -