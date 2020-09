Chat della vergogna con foto di lager e Hitler. Germania sotto choc, sospesi 29 poliziotti (Di giovedì 17 settembre 2020) Daniel Mosseri In 14 rischiano il licenziamento. Il ministro del Reno Vestfalia: "Orrore" «Una vergogna per la polizia». Il ministro degli Interni del Nord Reno-Vestfalia (NRW), Herbert Reul, era visibilmente scosso quando ha condannato lo scandalo che ha colpito la polizia renana. Ventinove fra poliziotte e poliziotti del più grande Land tedesco sono stati sospesi dopo che un'indagine interna ha svelato comportamenti incompatibili con il loro giuramento di fedeltà alla Costituzione tedesca e 14 di loro sono destinati a perdere il lavoro. Gli agenti sospesi erano coinvolti in cinque diverse Chat di estrema destra su WhatsApp. All'interno dei gruppi, fondati fra il 2012 e il 2015, venivano condivise immagini con svastiche, volti di Adolf Hitler, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Daniel Mosseri In 14 rischiano il licenziamento. Il ministro del Reno Vestfalia: "Orrore" «Unaper la polizia». Il ministro degli Interni del Nord Reno-Vestfalia (NRW), Herbert Reul, era visibilmente scosso quando ha condannato lo scandalo che ha colpito la polizia renana. Ventinove fra poliziotte edel più grande Land tedesco sono statidopo che un'indagine interna ha svelato comportamenti incompatibili con il loro giuramento di fedeltà alla Costituzione tedesca e 14 di loro sono destinati a perdere il lavoro. Gli agentierano coinvolti in cinque diversedi estrema destra su WhatsApp. All'interno dei gruppi, fondati fra il 2012 e il 2015, venivano condivise immagini con svastiche, volti di Adolf, ...

